مستشار وزارة الدفاع الأمريكية : ترامب كان مستعداً للتعاون مع بشار الأسد قبل ” هجوم خان شيخون الكيماوي ” !

قال ريتشارد فايتس مستشار البنتاغون، إن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب كانت مستعدة للتعاون مع بشار الأسد، قبل حدوث الهجوم الكيماوي في إدلب مطلع الشهر الجاري.

وأضاف فايتس، الذي يتولى أيضاً رئاسة مركز الأبحاث العسكرية والسياسية “Hudson Institute”، في حوار نشرته اليوم صحيفة “إزفيستيا” الروسية، “قبل حادثة الكيماوي في سوريا، إدارة ترامب أعطت إشارة مفادها أن واشنطن مستعدة للقبول بالأسد”.

وفي تصريحات سابقة للهجوم الكيماوي، قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون إن “مصير سوريا يجب أن يقرره الشعب السوري”.

وفي وقت سابق، أفادت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هيلي بأن “خروج الأسد ليس أولوية للولايات المتحدة، ويجب على واشنطن أن تركز على القضاء على الإرهابيين”.

إلا أنه بعد اتهام الولايات المتحدة الأسد في الهجوم الكيماوي بخان شيخون، توقفت إمكانية التعاون مع النظام السوري، وبناءً عليه افترض أن ذلك الآن يكاد يكون مستحيلاً، على حد تعبير المسؤول الأمريكي.

كما يرى مستشار وزارة الدفاع الأمريكية، أن “اختلاف وجهات النظر بشأن الأسد، لا يعني أن روسيا والولايات المتحدة ليس بإمكانهما توحيد جهودهما في محاربة تنظيم “الدولة الاسلامية” في سوريا”. (ANADOLU)

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