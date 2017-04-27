مورينيو يكشف : إبراهيموفيتش في أمريكا لإجراء عملية جراحية

قال #جوزيه_مورينيو، المدير الفني لنادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، أنّ هدّاف فريقه،المهاجم السويدي #زلاتان_إبراهيموفيتش قد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي لركبته، رافضاً تحديد مصير اللاعب مع النادي في الفترة القادمة.

ورد مورينيو على سؤال صحفي قناة “سكاي سبورت” البريطانية، حول مصير إبراهيموفيتش، قائلاً : “زلاتان في أمريكا لإجراء العملية لا أستطيع قول شيء آخر الآن”.

وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة أندرلخت البلجيكي، الخميس الماضي، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم ( يوروبا ليغ) وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، وانتهى موسم إبراهيموفيتش بشكل رسمي عقب الإصابة، حيث سيغيب لفترة طويلة، وبات مهدداً بعدم تجديد عقده مع نادي مانشستر يونياتد، والذي ينتهي في يونيو القادم.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي، يوم الخميس، لحساب الجولة الـ 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

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