ميركل : يجب على تركيا ألا تدير ظهرها لأوروبا

حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تركيا على التمسك بمعايير دولة القانون والحفاظ على علاقاتها مع أوروبا.

وقالت ميركل في بيانها الحكومي أمام البرلمان صباح الخميس: “إن إدارة تركيا ظهرها لأوروبا بشكل نهائي، وكذلك إدارة أوروبا ظهرها لتركيا بشكل نهائي، لن يصب في المصلحة الألمانية أو الأوروبية” وأضافت: “سنتشاور بذكاء و وضوح أيضا في دائرة الاتحاد الأوروبي بشأن العواقب الدقيقة والوقت المناسب لها”.

وشددت ميركل على أن على تركيا أن ترد على التحفظات الخاصة بمسار الاستفتاء الذي أجري منتصف الشهر الجاري على التعديلات الدستورية.

وأشارت ميركل إلى الصحفي الألماني التركي دنيس يوسيل المسجون حاليا في تركيا قائلة إن سجنه لا يتفق مع دولة القانون. (DPA)

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