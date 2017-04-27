هازارد يحقق أفضل معدل تهديفي له في الدوري الإنكليزي

حقق اللاعب الدولي البلجيكي #إيدن_هازارد، نجم نادي #تشيلسي، أفضل معدل تهديفي له في تاريخ مشاركته في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفاً في الموسم الجاري،عندما سجل هدف واحد من الأربعة التي فاز بها فريقه على ضيفه نادي ساوثامبتون(4-2)، مساء الثلاثاء، لحساب الجولة الـ 34 من مسابقة “البريميرليغ” .

وانضم النجم البلجيكي إلى تشيلسي في صيف 2012، قادماً من نادي ليل الفرنسي، حيث سجل في موسمه الأول مع النادي اللندني 9 أهداف في 34 مباراة، ثم سجل 14 هدفاً مرتين متتاليتين في 35 مباراة في موسم (2013 ـ 2014) وفي 38 مباراة في موسم (2014 ـ 2015) .

أما الموسم الماضي (2015 ـ 2016) ، فقد كان الأسوأ لإيدين هازارد في الدوري الإنكليزي الممتاز وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، حيث سجل 4 أهداف فقط في 31 مباراة.

وكان موسم (2010-2011) في الدوري الفرنسي مع نادي ليل ، هو الأفضل في مسيرة إيدين هازارد من حيث المعدل التهديفي حيث سجل 20 هدفاً.

وبإمكان ايدين هازارد زيادة غلته التهديفية في الموسم الجاري (2016-2017) بحيث لا يزال أمام نادي تشيلسي 5 مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز.

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