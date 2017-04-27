وزير الدفاع الإيراني : ” الجيش السوري هو من سيتصدى للقوات الأمريكية إن شنت عدواناً جديداً على سوريا “

أعلن وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، أن “الجيش السوري هو من سيقوم بالتصدي للقوات الأمريكية حال شنها عدوانا جديدا على سوريا”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا وإيران تدرسان اتخاذ خطوات مشتركة ردا على “هجمات محتملة جديدة من الولايات المتحدة على سوريا”، قال دهقان، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش أعمال مؤتمر موسكو السادس للأمن الدولي: “إن شعب سوريا وجيشها سيقومان باتخاذ قرار حول أسلوب التصدي للأمريكيين”.

وأعرب وزير الدفاع الإيراني، في الوقت ذاته، عن قناعته بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل في الشؤون السورية من خلال تنفيذ عمليات عسكرية”.

وشدد دهقان على أن “الإجراءات، التي تتخذها الولايات المتحدة في سوريا، تؤدي إلى تعزيز مواقع المجموعات الإرهابية وتضعف الحكومة السورية”.

وأوضح أن الحكومة الأمريكية كانت، ومنذ البداية، تسعى إلى “تغيير النظام في سوريا”، مبينا أنها “استخدمت جميع قدرات حلفائها لزيادة التوتر في سوريا”، إلا أنه شدد مع ذلك على “أنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق أهدافها”. (RT)

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