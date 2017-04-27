وزير المخابرات الإسرائيلي : نسعى لتفاهم مع ترامب لعدم السماح لإيران بإقامة موطئ قدم عسكري دائم في سوريا

قال وزير المخابرات الإسرائيلي لرويترز الأربعاء إن إسرائيل تسعى إلى “تفاهم” مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجوب عدم السماح لإيران بإقامة موطئ قدم عسكري دائم في سوريا.

وقال الوزير يسرائيل كاتس في مقابلة أثناء زيارة إلى الولايات المتحدة إنه يستغل أيضا لقاءاته مع مسؤولي البيت الأبيض وكبار المشرعين للضغط من أجل فرض مزيد من العقوبات الأمريكية على إيران وجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية، التي تدعمها طهران، والتي تساند الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال كاتس لرويترز “أريد التوصل إلى تفاهم.. اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل… لعدم السماح لإيران بنشر قوات عسكرية بشكل دائم في سوريا… جوية أو برية أو بحرية”.

وأضاف أن هذا ينبغي أن يكون جزءا من أي اتفاق دولي في المستقبل لإنهاء الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ نحو ست سنوات.

غير أن كاتس، الذي ينتمي لحزب ليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد أن إسرائيل لا تطلب من واشنطن إرسال مزيد من القوات لسوريا وإنما تطلب “تحقيق هذا بالحديث مع الروس وبتهديد إيران .. وبالعقوبات وأمور أخرى”.

ولم يصدر تعليق على الفور من البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يجتمع كاتس مع جيسون جرينبلات مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط.

وقال كاتس عن الضربات الأمريكية “كان ذلك ضروريا من الناحية الأخلاقية والاستراتيجية”.

وجدد كاتس التأكيد على تعهد إسرائيل بشن ضربات جوية بين الحين والآخر في سوريا ضد مقاتلي جماعة حزب الله الذين ينقلون صواريخ أو أسلحة أخرى صوب الحدود اللبنانية وهو ما وصفه بأنه “خط أحمر”. (REUTERS)

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