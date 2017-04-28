أحزاب كردية تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في إيران

دعت أحزاب سياسية كردية معارضة، تتخذ من الإقليم الكردي في شمال العراق مقرا لها، إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع إجراؤها في 19 مايو/أيار المقبل.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن 6 أحزاب سياسية كردية، عقب اجتماع مغلق، في مدينة السليمانية (شمالي العراق)، لتقييم مرحلة الانتخابات الرئاسية الـ12 في إيران.

وقال الأمين العام لـ”الحزب الكردستاني الشيوعي” في إيران، إبراهيم علي زاده، في البيان، إن “جميع الأحزاب السياسية التي شاركت في الاجتماع اتخذت قرارا بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 19 مايو/ أيام المقبل”

وأضاف “علي زاده” أن قرار المقاطعة جاء لعدم إصغاء الحكومة لمطالب الشعب.

وأكد “علي زادة” أن الانتخابات في إيران لا تتوافق مع المبادئ الديمقراطية، وأنه من غير الممكن القول بأنها تُجرى بشكل حر.

وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، الخميس الماضي، أسماء 6 مرشحين لانتخابات رئاسة البلاد، ليس بينهم الرئيس السابق أحمدي نجاد، بينما ضمت القائمة الرئيس الحالي حسن روحاني.

وحسب اللجنة فإن المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة هم: “روحاني” ونائبه الأول “إسحاق جيهانغيري”، بالإضافة إلى “مصطفى هاشمي طبا” الذي تولى منصب نائب الرئيس خلال عهدي الرئيسين هاشمي رفسنجاني

ومحمد خاتمي، و”إبراهيم رئيسي” رئيس ضريح ووقف الإمام رضا في مدينة مشهد (شمال شرق).

وأضافت اللجنة أن من بين المرشحين أيضا، رئيس بلدية طهران “محمد باقر غاليباف”، ورئيس المجلس المركزي لحزب الائتلاف الإسلامي “مصطفى ميرسليم”. (ANADOLU)

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