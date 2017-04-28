أردوغان : بشار الأسد قاتل يمارس إرهاب الدولة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، قبل أيام من لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين إن بشار الأسد “قاتل” يمارس “إرهاب الدولة”.

ومن المتوقع أن يركز الاجتماع المقرر عقده بين أردوغان وبوتين، في مدينة سوتشي على الأزمة السورية بالإضافة إلى العلاقات التجارية الثنائية وخط أنابيب غاز.

كما انتقد أردوغان مجلس الأمن الدولي لإخفاقه في القضاء على العنف.

وأشار أردوغان، الذي كان يتحدث في قمة سياسية في اسطنبول، إلى أنه حريص على مشاركة القوات التركية في عمليات السيطرة على الرقة.

وأوضح أنه سيثير هذه المسألة خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الشهر المقبل. (DPA)

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