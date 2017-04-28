أردوغان : لن نسمح بتشكيك أوروبا في ديمقراطية بلادنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، “لن نسمح بتشكيك مؤسسات أو دول، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، بديمقراطية بلادنا من خلال نتائج الاستفتاء”، التي شهدتها البلاد في 16 أبريل/نيسان الجاري.

جاء ذلك خلال كلمة له عقب مشاركته في مأدبة عشاء تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الـ 55 على تأسيس المحكمة الدستورية التركية، وذلك في قصر “مجيدية” بمنطقة بيكوز بمدينة إسطنبول.

وأضاف أردوغان، أن “تركيا بلد أثبتت إرادتها بما يخص الديمقراطية ودولة القانون، دون أن تترك مجالا للشك، في 15 تموز (يوليو 2016 تاريخ محاولة الانقلاب الفاشلة)، لذلك لن نسمح بتشكيك مؤسسات أو دول وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي بديمقراطية بلادنا من خلال نتائج الاستفتاء الشعبي”.

وأشار إلى أن “تركيا ستمضي قدما وبحزم في الطريق الذي تراه صحيحا”. (ANADOLU)

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