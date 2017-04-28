ألمانيا : إعتقال سوري يشتبه بانضمامه لتنظيم ” داعش “

اعتقلت الشرطة الالمانية، صباح الجمعة، رجلا سوريا، يشتبه في انضمامه لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وذكر ممثلو الادعاء الاتحادي أنه تم اعتقال الرجل (23 عاما) في ولاية بادن-فيرتمبرج جنوب غرب البلاد وتم تفتيش شقته.

وطبقا للتحقيقات، انضم الرجل إلى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في أوائل عام 2013 وشارك في عمل عسكري.

وتشير تقديرات هيئة مكافحة الجريمة الأخيرة إلى أن عدد الخطرين الإسلاميين الموجودين في ألمانيا يصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 600 شخص، ويعد هذا رقما قياسيا جديدا في أعداد هؤلاء الأشخاص.

ومنذ الصيف الماضي، لا يكاد يمر شهر في ألمانيا دون القبض على شخص مشتبه في صلته بالإرهاب. (AFP)

عكس السير