ألمانيا : مجهولون يلقون زجاجات حارقة على مسجد

تعرض مسجد في مدينة فايل أم راين، جنوب غربي ألمانيا، إلى هجوم بالزجاجات الحارقة تسبب في إلحاق أضرار بواجهته.

وقال رئيس جمعية المسجد الذي يشرف عليه الاتحاد الإسلامي التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية، نجاتي جوشكون، في تصريح، الجمعة، إن كاميرات المراقبة أظهرت قيام 5 أشخاص بإلقاء 4 زجاجات حارقة على المسجد ليلة أمس.

وأضاف أنه من الواضح أن الهجوم كان يستهدف حرق المسجد، إلا أن الزجاجات الحارقة علقت في زجاج المسجد، كما أن الأمطار تسببت بإطفاء النيران قبل انتشارها، وتسبب الهجوم في إلحاق أضرار طفيفة بالواجهة.

وأوضح جوشكون أن مرتادي المسجد لاحظوا آثار الهجوم لدى قدومهم لصلاة الفجر اليوم، ومن ثم أبلغوا الشرطة التي بدأت التحقيق في الهجوم، وتقوم بالتحقق مما سجلته كاميرات المراقبة.

وقال رئيس لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي مصطفى ينار أوغلو، في بيان بخصوص الهجوم، إنه بات من الضروري اتخاذ إجراءات جدية لمواجهة الهجمات على دور العبادة، والبدء في مكافحة الإسلاموفوبيا بشكل جدي.

وأشار ينار أوغلو أن الهجوم هو سادس هجوم تنشر عنه وسائل الإعلام خلال عام 2017. (ANADOLU)

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