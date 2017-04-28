ألمانيا : محكمة تقضي للمستشار الأسبق ” هلموت كول ” بتعويض مليون يورو

في نزاع قانوني حول تسجيلات صوتية تعود إلى المستشار الألماني السابق هيلموت كول من الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة ميركل، منحت المحكمة الإقليمية في كولونيا المستشار السابق كول (87 عاما ) حق الحصول على مبلغ مليون يورو كتعويض بحسب ما صرحت به المحكمة الخميس.

ويستند الكتاب على مقابلات صرح بها المستشار الألماني لكتاب “الوصية، بروتوكولات كول والمأخوذ من سيرة كول السابقة والذي أشرف عليه الكاتب هربت شفان وشريكه في الكتابة تيلمان ينز والذي نشر في عام 2014 وحقق مبيعات قياسية.

وقام شفان باستخدام هذه الاقتباسات وقام بتقطيعها والاستفادة منها وهو ما دفع كول للاعتراض وذلك بدعوى أن نشر هذه الأقوال انتهكت حقوق الخصوصية

وأيدت محكمة كولونيا هذه الأقوال وقضت بتعويض المستشار السابق لألمانيا مبلغ مليون يورو تعويضا له على استخدام الإقتباسات الخاصة به. (DPA)

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