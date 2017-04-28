ألمانيا : من جديد .. أردوغان يقاضي مقدم برامج ساخر أساء لشخصه

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بشكوى قضائية ضد الألماني جان بوهمرمان، لإساءته له، في برنامج ساخر.

وتقدم حسين أيدن، محامي أردوغان بالنيابة عنه بالشكوى لدى الإدعاء العام في العاصمة أنقرة.

وورد في نص الشكوى الذي يتألف من 15 صفحة، أن بوهمرمان أساء في تاريخ 31 مارس/ آذار 2016، عبر قناة “زي دي إف” الألمانية لشخص أردوغان.

وأشارت العريضة إلى وقف الإدعاء الألماني قضية التحقيقات بحق بوهمرمان، العام الماضي حول إساءته لأردوغان.

وأوضحت أن كرامة الإنسان أهم عنصر يتوجب على القانون حمايته، ويعاقب منتهكيه.

جدير بالذكر أن الإعلامي الألماني جان بوهمرمان، كان “أساء بشكل سافر للرئيس أردوغان”، بحسب تعبير وكالة أنباء الأناضول، عبر حلقة من برنامجه الساخر الذي يعرض على قناة “زي دي إف” الألمانية، وقامت القناة بسحب حلقة البرنامج من مواقع التواصل الرسمية التابعة لها إثر ردود أفعال غاضبة أبداها السفير التركي لدى برلين، حسين عوني قارصلي أوغلو، وعدد كبير من المواطنين الأتراك.

وفي أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الادعاء العام في مدينة ماينتس الألمانية، وقف التحقيقات الجارية بحق “جان بوهمرمان” في قضية إساءة لأردوغان.

وكانت تركيا تقدمت بطلب رسمي في 12 أبريل/ نيسان العام الماضي، للسلطات الألمانية من أجل فتح تحقيق بحق الإعلامي الألماني. (ANADOLU)

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