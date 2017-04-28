إرتفاع الصادرات التركية % 13.6

ازدادت الصادرات التركية خلال مارس/آذار الماضي 13.6 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، فيما ازدادت الواردات 6.9 بالمئة.

وبحسب معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الجمعة، فإن الصادرات التركية بلغت 14 مليارًا و496 مليون دولار خلال مارس.

وازدادت الصادرات التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المذكورة، 8.1 بالمئة لتصل إلى 6 مليارات و775 مليون دولار.

وأشارت هيئة الإحصاء إلى أن حجم الواردات خلال مارس بلغ 18 مليارًا و988 مليون دولار.

كما ازدادات الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى 9.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الصادرات التركية 37 مليارًا و869 مليون دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضي.

من جهة أخرى، ووفقًا للمعطيات ذاتها، تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا خلال مارس/آذار الماضي 10.3 بالمئة.

وتراجع العجز من 5 مليارات و7 ملايين دولار في مارس/آذار 2016 إلى 4 مليارات و492 مليون دولار في مارس/آذار 2017. (ANADOLU)

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