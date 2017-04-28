إطلاق أول طائرة مسيرة في العالم مع كاميرا بدقة 100 ميغابكسل

أطلقت شركة “دي جي آي” أول طائرة مسيرة في العالم مع كاميرا مدمجة بدقة 100 ميغابكسل، والتي جاءت بالتعاون مع شركة صناعة الكاميرات السويدية الشهيرة، “هاسلبلاد”.

وكانت عملاقة صناعة الطائرات المسيرة الصينية، التي تأسست في عام 2006، قد أعلنت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عن شراء حصة كبيرة من “هاسلبلاد”، لتبدأ معاً العمل على دمج تقنيات الطائرات المسيرة مع الكاميرات الاحترافية.

وقالت “ي جي آي” في بيان صحفي إن المجموعة الجديدة تجمع بين طائرتها المسيرة “إم600 برو”، والمثبت “رونين إم إكس”، وكاميرا “إتش6دي-100سي” H6D-100c من “هاسلبلاد”.

وأوضحت الشركة أن النظام الجديد، الذي يضم كاميرا تبلغ أبعاد حساسها 53.4×40 ميلليمتراً، سوف يُستخدم في المجالات المتقدمة من تصوير المناظر والفنون الجميلة، إضافة إلى جمع البيانات لأغراض المسح ورسم الخرائط وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وبفضل مواصفات حساس الكاميرا يمكن للنظام التقاط الصور بتفاصيل فائقة الوضوح حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يُشار إلى أن شركة “دي جي آي” تسوق لكاميرا M600 Pro، التي تتوفر بسعر يبلغ 4.999 دولاراً أمريكياً، على أنها أداة لتصوير إفلام هوليوود السينمائية. وقد تم إطلاقها بالتزامن مع إطلاق المثبت Ronin MX الذي يتوفر بسعر 1.599 دولاراً أمريكياً ويمكنه حمل حتى 6 كيلوغرامات. أما بالنسبة لكاميرا H6D-100c فهي تتوفر بسعر يصل إلى 30.000 دولار أمريكي.

يُذكر أن شركة “هاسلبلاد” كانت قد بدأت تصميم وصناعة الكاميرات لقوات الجو السويدية خلال الحرب العالمية الثانية، ثم بدأت تحظى بانتشار دولي بعد أن بدأت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية “ناسا” استخدام معداتها لالتقاط أو هبوط للإنسان على سطح القمر.

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