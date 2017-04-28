الاحتياطيات الأجنبية السعودية تتراجع 1.1 %

تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 1.1% خلال مارس/أذار إلى 1907.5 مليار ريال (508.7 مليار دولار)، مقابل 1927.8 مليار ريال (514.1 مليار دولار) فبراير/شباط السابق عليه.

ووفق إحصاءات شهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الالكتروني، مساء الخميس، تراجعت الاحتياطيات السعودية الشهر الماضي بنسبة 13.4% على أساس سنوي، هبوطاً من 2201.6 مليار ريال (587.1 مليار دولار) في مارس/ آذار 2016.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافياً، أو حتى طبيعة الأصول، إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهرياً استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينهم السعودية التي بلغت استثماراتها 102.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية نهاية 2016، بنسبة 13%، إلى 2.011 تريليون ريال (536.4 مليار دولار)، هبوطاً من 2.312 تريليون ريال (616.4 مليار دولار) نهاية 2015، لتفقد 80 مليار دولار خلال العام الماضي كثاني تراجع سنوي بعد 2015.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، عن موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار). (ANADOLU)

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