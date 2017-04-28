الخارجية الأمريكية تدعو إيران إلى إعادة مواطنيها المعتقلين لديها

قالت الخارجية الأمريكية أنها دعت إيران، إلى اطلاق سراح جميع الامريكيين المحتجزين لديها “على الفور”، معربة في الوقت نفسه عن “شديد قلقها” من اختفاء أمريكيين في إيران.

وكشف بيان اصدرته الخارجية، مساء الخميس، “على هامش اجتماع اللجنة المشرفة على تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاقية النووية) 25 ابريل/ نيسان في فيينا، اعرب الوفد الأمريكي لنظيره الإيراني، عن قلقه الشديد من حالات اعتقال واختفاء المواطنين الأمريكيين في إيران، ودعا إلى اطلاق سراحهم”.

واشار إلى أنه “طبقاً للتقارير، فإن المواطن الأمريكي سياماك نامازي قد تم اعتقاله ظلماً في إيران منذ اكتوبر/ تشرين الأول 2015، وابيه باقر نامازي البالغ من العمر 81 عاماً، منذ فبراير/ شباط 2016″.

واكد أن الحكومة الأمريكية “قلقة بشكل بالغ من تقارير عن تدهور حالتهما الصحية وظروف اعتقالهما”.

وطالبت واشنطن “طهران بإطلاق سراح سياماك وباقر، المحكومين بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس “فوراً على اسس انسانية”.

واعتقلت السلطات الإيرانية المواطن الأمريكي الإيراني سياماك نامازي في طهران، منتصف اكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، لتعتقل اباه الطاعن في السن والذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية بعد ذلك بستة اشهر تقريباً، بعد وصوله إلى إيران لمتابعة قضية ابنه.

وذكر البيان مرور عقد على اختفاء الضابط السابق في مكتب المباحث الفيدرالية بوب روينسون الذي “اختفى من جزيرة كيش الإيرانية”، لافتاً إلى أن إيران “كانت قد تعهد بالتعاون مع الولايات المتحدة من اجل إعادة بوب إلى وطنه، ونحث إيران على الوفاء بهذا الوعد”. (ANADOLU)

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