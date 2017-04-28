الدنمرك : إتهام ستة أشخاص بالتدرب و القتال لصالح تنظيم ” داعش ” في سوريا

قال مكتب الادعاء العام في الدنمرك الجمعة إنه اتهم ستة بالتدرب والقتال لصالح تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا.

وتخوض الحكومات عبر أوروبا من السويد إلى بريطانيا صراعا لاحتواء خطر المتشددين الإسلاميين الأمر الذي سلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها هذه الدول في دمج الأقليات المسلمة.

وفي قضيتين أخريين أسقطت الدنمرك الجنسية عن رجلين وحكمت عليهما بالسجن بتهمة التحريض على الإرهاب والقتال في صفوف الدولة الإسلامية في سوريا.

وقالت المدعية العامة ليز لوتي نيلاس إن الاتهامات شملت السماح لمنظمة إرهابية بتجنيد الأفراد المعنيين.

وقالت “لدينا ستة في الدنمرك أعتقد أن هناك أسبابا تدعو لتوجيه اتهامات إليهم لانتهاك بنود الإرهاب في قانون العقوبات”.

وأضافت أن الستة محبوسون احتياطيا وأن بينهم أجانب يقيمون في البلاد.

وقد تصل عقوبة الاتهامات إلى السجن لأكثر من أربعة أعوام. (DPA)

* الصورة تعبيرية

عكس السير