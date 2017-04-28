بالصور .. شبيه ليونيل ميسي يخطف الأضواء في إيران

خطف شاب إيراني يدعى رضا برستش الأنظار في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية، بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير #ليونيل_ميسي لاعب #برشلونة الإسباني.

وأظهرت الصور المتداولة للشاب الإيراني الشبه الكبير بينه وبين النجم الأرجنتيني على مستوى ملامح الوجه وتسريحة الشعر والعينين والذقن.

الشبه الكبير بين برستش ونجم برشلونة دفع وكالة أنباء “مهر” الإيرانية إلى إجراء حوار معه، وتناقلته وسائل الإعلام العالمية، وقال فيه بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “الأهل والأصدقاء أطلقوا عليّ اسم ميسي، نظراً للتشابه الكبير بيننا، هذا التشابه حقق لي شهرة كبيرة داخل المجتمع الإيراني خصوصا بين مشجعي كرة القدم”.

وأضاف برستش البالغ من العمر 25 عاماً “أتعرض دائما لهذا التعليق باستغراب (كم أنت تشبه ميسي)، الكل يناديني باسم ميسي”.

وتابع “لا أقبل أن يطلق عليّ اسم ميسي”، مشيرا إلى أن موظفي الطائرات المدنية الإيرانية يجلسونه في مقاعد الدرجة الأولى في مقدمة الطائرة لاعتقادهم أنه ميسي.

عكس السير