بالفيديو .. ” وسيط روحاني ” تايلندي يطعن نفسه حتى الموت أمام الجمهور

في حادثة مفجعة، قام رجل تايلندي يزعم أنه وسيط روحاني بطعن نفسه حتى الموت عن طريق الخطأ أثناء عرض كان يقدمه أمام حشد من الجمهور.

ولقي الوسيط الروحاني تيربيت بالي (25 عاماً) حتفه بينما كان يقدم رقصة تراثية باستخدام السيوف أمام حشد من الجمهور في مدينة شيانغ ماي، شمالي تايلند بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وجاء عرض الوسيط الروحاني تيربيت في إطار طقوس تقليدية تقام سنوياً بهدف تكريم أرواح الأجداد والأسلاف.

وقد اخترق نصل السيف صدر تيربيت، الأمر الذي أدى إلى مصرعه على الفور ، وتجمع الجمهور حول الرجل في محاولة منهم لإنقاذه، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته.

وقال أحد سكان البلدة معلقاً على ما حدث: “إنه تقليد سنوي لدينا، وعادة ما ينكسر نصل السيف عندما يضغطه المعالج الروحاني على صدره، ولكن في هذه المرة اخترق السيف صدره و قتله للأسف”.

وأضاف: “الكل هنا يحبون ويحترمون تيربيت، ويعتبرونه واحداً من الشخصيات المفضلة لديهم”.

يذكر بأن تقرير الأطباء في المستشفى، قال بأن السيف اخترق قلب الرجل وهذا ما أدى إلى مصرعه على الفور، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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