بايرن ميونيخ ينفق 21 مليون يورو لابقاء الفرنسي كومان في صفوفه

وقع الجناح الفرنسي الدولي #كينغسلي_كومان، المعار إلى #بايرن_ميونيخ الالماني من #يوفنتوس الايطالي منذ 2015، عقدا حتى 2020 مع النادي البافاري بحسب ما ذكر الاخير في بيان امس الخميس.

ولجأ بايرن الى خيار شراء عقد اللاعب البالغ 21 عاما، وهو سينفق 21 مليون يورو لابقاء كومان في صفوفه بحسب ما ذكرت وكالة “سيد” الألمانية.

وقال رئيس النادي كارل-هاينتس رومينيغه: “كينغسلي كومان عنصر هام في مستقبل فريقنا، لهذا قررنا ممارسة خيار الشراء”.

وفي ظل الاعتزال المرتقب لفيليب لام والاسباني شابي الونسو نهاية الموسم، واقتراب الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي أرين روبن من انتهاء مسيرتهما، يحتاج المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي لوجوه شابة في تشكيلته.

وسجل كومان هدفين في 17 مباراة مع بايرن هذا الموسم.

ويمكن لبايرن ان يضمن احراز لقب الدوري المحلي السبت بحال فوزه على فولفسبورغ السبت وتعثر لايبزيغ الثاني على ارضه أمام اينغولشتات وصيف القاع. ( AFP )

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