بيع معطف فرو ارتدته ناجية من ” سفينة تايتانيك ” بضعف قيمته الأصلية

بيع معطف الفرو الذي كانت ترتديه مضيفة تم إنقاذها من حادثة غرق سفينة #التايتانيك، مقابل 192 ألف دولار، حوالي ضعف قيمته الأصلية.

وكانت، مابل بينيت، صاحبة هذا المعطف، وهي مضيفة من الدرجة الأولى، من مقاطعة #هامبشير البريطانية، بعمر الـ 23 عندما غرقت سفينة التايتانيك، لدى اصطدامها بالجبل الجليدي شمال المحيط الأطلسي، يوم 14 أبريل 1912.

وارتدت بينيت معطف الفرو وهي في ثياب النوم، عندما صعدت إلى قارب النجاة، حيث جاء في رسالة أرفقت مع المعطف، ما يلي: “أعطتني خالتي معطف الفرو في أوائل ستينيات القرن الماضي، لأنها اكتشفت مع تقدمها في العمر أن وزن المعطف لم يعد مناسبا لها”.

وبقي المعطف لدى عائلة بينيت التي توفيت العام 1974، عن عمر يناهز الـ 96 عاما لتكون بذلك من بين أطول أفراد طاقم السفينة الغارقة عمرا، إلى أن قُدم لدار المزادات العام 1999 وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وعُرض المعطف مؤخرا في متحف بالولايات المتحدة، قبل أن يُعرض في المزاد إلى جانب أشياء أخرى كانت موجودة على السفينة، بما في ذلك الكراسي.

والجدير بالذكر، أن المضيف، فريدريك دنت راي، كان الأطول عمرا بين أفراد الطاقم والذي توفي العام 1977، عن عمر يناهز الـ 97 عاما، ويذكر أن 1517 شخصا لقوا حتفهم عند غرق التايتانيك في رحلتها الأولى والأخيرة.

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