ترشيح كافاني و فيراتي لجائزة أفضل لاعب في فرنسا

ينافس الأوروغوياني #إدينسون_كافاني والإيطالي #ماركو_فيراتي والفرنسي ألكسندر لاكازيت والبرتغالي برناردو سيلفا على جائزة أفضل لاعب في فرنسا، وفقاً لما أعلنته نقابة اللاعبين التي تمنح الجائزة.

وينافس مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني أوناي إيمري، على جائزة أفضل مدرب بجانب مدرب موناكو، البرتغالي ليوناردو غارديم، ومدرب نيس، السويسري لوسيان فافر، ومدرب بوردو، الفرنسي غوسلين غورفينيك.

ويعد لاعب باريس سان جيرمان، كافاني، مرشحاً محتملاً لخلافة السويدي زلاتان إبراهيموفتيش الذي فاز بالجائزة العام الماضي، إذ سجل 31 هدفاً في 32 مباراة في الدوري، وإجمالي 45 هدفاً في جميع المنافسات بما فيها الدوري.

ويعتبر لاعب موناكو برناردو سيلفا أبرز منافسي كافاني على الجائزة، إذ يتصدر فريقه ترتيب الدوري الفرنسي، وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

اما لاكازيت فسجل 31 هدفاً في الدوري، ويعد فيراتي واحداً من أهم لاعبي خط وسط باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في 15 من مايو (أيار) المقبل، وستمنح من خلال تصويت باقي اللاعبين ، ويعد إيمري، الذي يخوض أول موسم له في فرنسا وغارديم الذي يقدم موسماً رائعاً مع موناكو، أبرز المنافسين على جائزة أفضل مدرب. ( AFP )

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