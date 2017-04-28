تسعينية نمساوية تتحول إلى أشهر عارضة أزياء على الإنترنت

تحولت تسعينية نمساوية إلى نجمة على الإنترنت بعدما أغرقت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الصور التي تظهرها وهي ترتدي أحدث صيحات الموضة للأزياء النسائية.

وظهرت إيرنستاين ستولبيرغ (95 عاماً) في الكثير من الصور الدعائية والتروجية للملابس النسائية في العاصمة النمساوية #فيينا.

ولم تقتصر صور إيرنستاين على مواقع التوصل الاجتماعي، حيث ظهرت مؤخراً في مجلة فوغ الشهيرة للأزياء. وتظهر ايرنستاين في إحدى الصور الدعائية وهي مغطاة بمجموعة من الحقائب النسائية المتعددة الأشكال والألون.

وطالما كانت إيرنستان التي عملت كراقصة في شبابها، شغوفة بالشهرة والوقوف أمام الكاميرا بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وأثناء زيارة إيرنستاين لأحد المتاجر الشهيرة في النمسا، طلب منها مدير المتجر أن تعمل في حملته الدعائية كعارضة للأزياء، وهنا بدأت رحلتها مع الشهرة.

وعلى الرغم من أن إيرنستاين في الخامسة والتسعين من عمرها، إلا أنها عملت بجد لتصبح واحدة من أكثر المسنات شهرة في مجال عرض الأزياء، وتنوي الاستمرار في خوض تجربتها الفريدة، ومواصلة تحقيق حلمها الذي طالما سعت لتحقيقه، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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