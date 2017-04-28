توتي يتسلم الحذاء الذهبي بعد 25 عاماً في خدمة نادي روما

تسلم اللاعب الإيطالي #فرانشيسكو_توتي، أسطورة نادى #روما، الحذاء الجديد من شركة “#نايكي” العالمية للعتاد الرياضي، والذي صممته له خصيصاً، احتفالاً بمرور 25 عاماً على وجوده ضمن فريق العاصمة الإيطالية.

واحتشد العشرات من جماهير روما خارج أحد محلات العاصمة الإيطالية، لالتقاط الصور التذكارية مع فرانسيسكو توتي وحذائه “التاريخي”.

ويحمل الحذاء المميز اسم “تيمبو توتي إكس”، وهو باللون الذهبي بالكامل، ومكتوب عليه اسم “توتي” من الخلف، إضافة إلى كتابة “توتي روما” من الداخل بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، ومن المقرر أن يرتديه قائد فريق “الذئاب” في مباراة الديربي المقبلة، أمام نادي لاتسيو، المقررة الأحد القادم، لحساب الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويبلغ فرانسيكسو توتي حالياً من العمر 40 عاماً، وقد قضى كل مشواره الاحترافي في نادي روما، أي منذ سنة 1993، بعدما التحق بفريق الشباب لنفس النادي في عام 1989، قادماً من نادي لوديجياني.

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