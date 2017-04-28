جماهير برشلونة تخلد إنجاز ميسي بـ ” تيفو ” و ترفع قمصانها احتفالاً بهدفه

احتفلت جماهير نادي #برشلونة الإسباني، بطريقة مميزة بنجم فريقها الأول الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، بمناسبة وصوله ثم تخطيه حاجز الـ 500 هدف خلال مسيرته المتألقة في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الممتدة لـ 13 عاماً.

ورفعت جماهير النادي الكاتالوني صورة كبيرة (تيفو) قبل انطلاق مباراة برشلونة مع ضيفه أوساسونا، مساء اول امس الأربعاء، لحساب الجولة الـ 34 من “الليغا”مكتوب عليها رقم 500 ومضاف إليها كلمة “شكرا” ليو”، وذلك بعدما كان النجم الأرجنتيني قد سجل هدفه رقم 500 خلال الفوز المثير الذي حققه فريق “البارسا”، السبت الماضي، أمام مضيفه والغريم التقليدي ريال مدريد (3-2)،ضمن الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

كما كررت الجماهير الكتالونية احتفالها بهدف فريقها الأرجنتيني بطريقة أخرى ، عندما سجل ميسي الهدف الأول لبرشلونة أمام أوساسونا في الدقيقة الـ 12 من المباراة بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، وهو الهدف رقم 501 له في مسابقة “الليغا”، حيث قامت الجماهير، بعد تسجيله للهدف، بالاحتفال بنفس الطريقة التي احتفل بها هو شخصياً أمام ريال مدريد عندما رفع قميصه تجاه جماهير النادي الملكي.

يُشار أنّ ميسي أضاف هدفاً ثانيا في مباراة أوساسونا ( د 61) التي فاز بها برشلونة بنتيجة 7- 1، ليرفع بذلك”ليو” رصيده إلى 502 هدف في “الليغا”، من بينها 23 هدفاً في نسخة الموسم الجاري.

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