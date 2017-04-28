” سامسونغ ” تطلق أول تطبيق دردشة يعالج اضطرابات اللغة

أطلقت شركة #سامسونغ تطبيقاً جديداً باسم “ويموجي”، قالت إنه أول تطبيق للدردشة عن طريق الرموز التعبيرية صُمم لتمكين الناس، الذين يعانون من “الحُبْسة” وغيرها من اضطرابات اللغة، من التعبير عن أفكارهم وعواطفهم على نحو أكثر فعالية.

وأشارت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في بيان على موقعها إلى أنه يوجد حالياً أكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم يعانون من الحُبْسة، وهو اضطراب يسبب فقدان القدرات اللغوية. وغالباً ما تكون الحبسة نتيجة إصابة في أجزاء الدماغ المسؤولة عن التحدث والقراءة والكتابة وفهم الآخرين.

وبالنظر إلى أن اللغة هي أهم أداة للتواصل، فإن فقدان القدرة على الكلام يمكن أن يكون له آثار سلبية على العلاقات الاجتماعية للشخص، وغالبًا ما يكون له أثر على مشاعر الشخص. ولكن الدراسات الحديثة تُظهر أن الرموز التعبيرية، التي من المتوقع أن تصبح لغة بصرية عالمية في المستقبل، يمكن أن تساعد الناس الذين يعانون من اضطرابات اللغة مثل فقدان القدرة على الكلام على التعبير عن أنفسهم على نحو أفضل.

وقالت الشركة إن تطبيق ويموجي، الذي طورته “سامسونغ إلكترونيكس إيطاليا” بالتعاون مع فريق من اختصاصيي معالجة النطق، يعمل كنوع من ترجمة النصوص إلى رموز تعبيرية وبالعكس وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويشمل التطبيق مكتبة من أكثر من 140 عبارة تتعلق بالاحتياجات الأساسية والتعبيرات العاطفية

وأضافت سامسونغ أن العبارات المعرفة مسبقاً تترجم إلى تسلسل منطقي من الرموز التعبيرية وتنقسم إلى ست فئات رئيسية بما في ذلك: الحياة اليومية، والأكل والشرب، والمشاعر، والمساعدة، والأنشطة الترفيهية، والاحتفالات بالذكريات السنوية.

ومن خلال واجهة بسيطة وبديهية، يمكن لمرضى الحبسة تحديد ما يريدون إيصاله للآخرين من خلال لوحة من الخيارات البصرية، وإرسال تسلسل مختار من الرموز التعبيرية إلى الشخص السليم. وفي الطرف الآخر، سوف يتلقى المستخدم السليم الرسالة في شكل نصي ويمكن بعد ذلك الرد باستخدام العبارات النصية المحددة مسبقاً.

ويتوفر تطبيق “ويموجي” مجاناً على نظام التشغيل أندرويد، وهو يدعم حالياً اللغتين الإنجليزية والإيطالية فقط. وسيصل قريباً إلى كل من متجر آب ستور لهواتف آي فون، ومتجر تطبيق سامسونغ.

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