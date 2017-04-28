” سامسونغ ” تطلق تطبيقاً للرد على المكالمات أثناء القيادة

أطلقت شركة #سامسونغ تطبيقاً جديداً للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل #أندرويد، يهدف إلى مساعدة المستخدمين على الرد على المكالمات والرسائل الواردة أثناء القيادة تلقائياً.

ويهدف تطبيق “الرد في الزحام” إلى مساعدة السائقين على الرد على الرسائل دون الحاجة إلى تحويل انتباههم عن الطريق.

وأوضحت سامسونغ أن التطبيق سوف يُنشط تلقائياً عندما يجد أن المستخدم يقود دراجة أو سيارة من خلال حساسات الهاتف مثل “جي بي إس” وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويمكن للمستخدم اختيار إرسال رد آلي مثل (أنا أقود، لذا لا أستطيع الرد في هذه اللحظة) مع رسم متحرك، أو حتى يمكنهم تخصيص رد آخر.

ولا يزال التطبيق حالياً في المرحلة التجريبية، وهو متاح فقط للمستخدمين في هولندا، ومن المقرر إطلاقه لعموم المستخدمين عبر متجر غوغل بلاي منتصف شهر مايو (أيار) المقبل.

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