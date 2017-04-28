صديقة كريستيانو رونالدو الإيطالية تشكك في ” رجولته ” !

صحيح أن لاعب ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، لكنه يمكن أن يكون من أسوأ اللاعبين في السرير.

هذا ما أكدته صديقته السابقة، الإيطالية أليسا دو أجنيلي التي كشفت بأن العضو الذكري لرونالدو صغير نسبيًا وأنه يستخدم حشوات لتكبيره.

وقالت أليسا البالغة من العمر 29 عامًا في مقابلة مع التلفزيون التشيلي بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز : “إنه يستعمل حشوات كثيرة من أجل تكبير حجم عضوه”.

وبسؤالها عن كيفية تعرفها على رونالدو قالت: “حصلت على رقم هاتفه وأرسلت له رسالة نصية… الحقيقة أننا ارتبطنا بعلاقة صداقة جيدة لكن لم يكن هناك شيء مميز”.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية فإن رونالدو لم ينفِ علاقته بـ أليسا”.

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