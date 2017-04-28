صواريخ باتريوت إسرائيلية تعترض هدفاً في أجواء مرتفعات الجولان

قال الجيش الإسرائيلي إن منظومة صواريخ باتريوت الإسرائيلية المضادة للطائرات أسقطت هدفا في أجواء مرتفعات الجولان يوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سكانا في بلدة صفد في شمال إسرائيل أبلغوا عن رؤية صاروخين يجري إطلاقهما وانفجارات تحدث بعد ذلك. ولم يتضح بعد ما إذا كان الهدف، الذي قالت وسائل الإعلام إنه طائرة بدون طيار، جرى إسقاطه فوق سوريا أو فوق الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

وذكر مصدر مخابراتي إقليمي إن الحادث وقع بعد ساعات من اتهام سوريا إسرائيل بضرب مستودع للأسلحة تابع لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية قرب مطار دمشق مستهدفة إمدادات أسلحة ترسلها إيران جوا بانتظام. (REUTERS)

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