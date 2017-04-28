” ضوء ساطع للبشرية في أحلك الأماكن بالعالم ” .. جائزة جديدة لأبطال الدفاع المدني في سوريا

حاز الدفاع المدني السوري على جائزة RIGala2017 الإنسانية “ضوء ساطع للبشرية في أحلك الأماكن بالعالم” خلال حفل أقيم بذكرى 38 لانطلاق منظمة اللاجئين الدولية Refugees International في العاصمة الأمريكية واشنطن 25 أبريل 2017.

وسلمت الملكة “نور الحسين” الجائزة لنائب رئيس الدفاع المدني السوري “منير مصطفى”.

وعبّر “منير مصطفى” خلال كلمته عن شكره وامتنانه للمنظمة الراعية للحفل.

وعن استلام الجائزة قال: “أهدي هذه الجائزة لآلاف المتطوعين في الدفاع المدني ولكل عامل في المجال الإنساني في العالم يشاركنا بالتزامنا بإنقاذ الأبرياء”.

وتابع: “إن شعارنا مقتبس من القرآن الكريم (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) ، ومنذ تأسيس منظومة الدفاع المدني، تمكنت الفرق المتطوعة من إنقاذ ما يزيد عن 90 ألف إنسان في المواقع المستهدفة بالقصف، لكننا فقدنا 176 شهيداً متطوعاً خلال تأدية الواجب الإنساني في حماية وإنقاذ المدنيين”.

كما شدد مصطفى على ضرورة الضغط لإيقاف حملات القصف التي تستهدف المدنيين، مستعرضاً حادثة استهداف مدينة خان شيخون في ريف إدلب بغاز السارين، والتي أدت الى مقتل ما يقارب الـ 100 شخص.

وعن تصاعد وتيرة استهداف المدنيين، قال: “إن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية جريمة حرب مروعة، وأنها ليست الوحيدة التي ترتكب في سوريا اليوم. معظم المعاناة التي نواجهها تأتي مما يسمى بالأسلحة التقليدية مثل البراميل المتفجرة والصواريخ والقنابل العنقودية. والسبيل الوحيد لوقف هذه الهجمات هو اعتقال المجرم المسؤول عنها”. (الموقع الرسمي للدفاع المدني)

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