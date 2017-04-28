على طريقة زيدان .. البلجيكي فيلايني ينطح سيرجيو أغويرو ( فيديو )

أشهر الحكم مارتن إتكينسون الإنذار الأحمر في وجه البلجيكي #مروان_فيلايني خلال مباراة القمة بين #مانشستر_سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 26 (مؤجلة) من الدوري الإنكليزي، بعد نطحة على #سيرجيو_أغويرو.

وحصل فيلايني على الإنذار الأصفر في الدقيقة 83 بسبب الخشونة على أغويرو، وبعد أقل من دقيقتين حصل على الطرد المباشر بعد أن نطح أغويرو على طريقة زيدان.

وأعاد فيلايني بتصرفه إلى الأذهان اللحظة التي أذهلت العالم عندما قام اللاعب الفرنسي السابق ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان بنطح اللاعب الإيطالي ماركو ماتارازي برأسه في نهائي كأس العالم عام 2006، والذي توج به “الأزوري”.

وكانت هذه “النطحة” الشهيرة خاتمة لحياة زيدان الرياضية مع المنتخب الفرنسي، والتي كانت رداً على الإهانات اللفظية من المدافع الإيطالي تجاه أمه، بحسب زيدان.

ورغم اللعب بـ 10 لاعبين تمكن مانشستر يونايتد من الحفاظ على نظافة شباكه وحصل على نقطة ثمينة في الصراع مع مانشستر سيتي على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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