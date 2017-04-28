غوارديولا : سأتخذ قرارات أفضل في الموسم المقبل

قال المدير الفني الإسباني #بيب_غوارديولا، إنه تحسن كثيراً كمدرب منذ أن تولى قيادة مانشستر سيتي الإنكليزي، رغم أنه أوشك على إنهاء أول مواسمه معه دون تحقيق أي ألقاب.

وكان غوارديولا تولى تدريب مان سيتي بصفته أحد أبرز المدربين في العالم، بعد أن توج بـ12 بطولة مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وودع مانشستر سيتي، الأحد الماضي، بطولة كأس الإتحاد الإنكليزي لكرة القدم، ليخرج الفريق بلا ألقاب هذا الموسم، فيما تمثل أول مرة تحدث مع غوارديولا منذ أن دخل عالم التدريب.

وفي تصريحات لقناة “سكاي سبورتس” أشار غوارديولا: “عدم فوزي بأي لقب هذا الموسم لا يجعلني أسوأ كمدرب.. أعتقد أنني أصبحت مدرباً أفضل من السابق لأنني تعلمت الكثير وبات لدي خبرة أكبر.. تعلمت كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بشكل أفضل من السابق”.

وأضاف المدرب الإسباني: “في المعتاد عندما يحدث شيء لأول مرة تدرك سبب وقوعه، حدوث هذا الأمر (عدم التتويج بأي بطولة) بعد تسع سنوات يعد أمراً رائعاً.. في إسبانيا هناك فرق رائعة لن تحصد أي لقب هذا الموسم، وهو ما سيحدث أيضاً في أوروبا”.

كما قال غوارديولا: “آمل أن تكون مسيرتي طويلة كمدرب، وأنا واثق في أن هذا (عدم الفوز بألقاب) سيحدث مجدداً في المستقبل”.

وكان مان سيتي ودع بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم من الدور ربع النهائي على يد موناكو الفرنسي، وودع بطولة كأس الاتحاد من نصف النهائي أمام آرسنال.

وكشف المدرب الإسباني: “أنا لا أدرب فريقاً فاز بكثير من الألقاب مثل برشلونة وبايرن ميونخ وريال مدريد وإنتر ميلانو ويوفنتوس أو ميلان.. لذا يجب اكتشاف أشياء جديدة من أجل التحسن والتتويج بالبطولات مثلما حدث في مانشستر يونايتد وتشيلسي أو ليفربول، فجميعها أندية لها تاريخ أكبر من مانشستر سيتي”.

وأضاف غوارديولا: “لذا قررت التدريب هنا، كان درساً جيداً بالنسبة لي.. الآن أعتقد أنني أدرك ما قمنا به بشكل سيئ وسأتخذ قرارات أفضل للتحسن الموسم المقبل”.

وأقر غوارديولا بأن “فريقي تشيلسي وتوتنهام كانا أفضل من المان سيتي خلال الموسم الحالي، وأن مدربي الفريقين كانا أفضل منه كما تفوق لاعبيهم على لاعبي فريقه”. ( EFE )

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