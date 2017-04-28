فرناندو توريس: أتلتيكو لا يخشى ريال مدريد

قال مهاجم أتلتيكو مدريد، #فيرناندو_توريس إن فريقه يجب أن يشعر بالفخر لأن مستواه تطور وبات يواجه #ريال_مدريد في أدوار نصف النهائي أو النهائي بمختلف البطولات، مبيناً أن المنافسة بين فريقي العاصمة الإسبانية إزدادت خلال الأعوام الأخيرة.

وخلال مؤتمر صحافي أشار توريس: “أتلتيكو يوجد الآن في المكان المناسب له تاريخياً”، مبرزاً مواجهته لـ”الملكي” في أدوار نصف النهائي والنهائي بمختلف البطولات.

ويرى المهاجم الإسباني أن “الروخيبلانكوس” في فترة تطور وهو ما يجعله يحافظ على مستواه، مبيناً: “نحن الآن أمام فرصة تحقيق شيء لم يحققه أي جيل في السابق”، وأنه يحلم بتقديم شيء للجماهير لطالما كانت تتوق له.

وفيما يتعلق بمواجهة الريال في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي يومي 2 و10 مايو (أيار) المقبلين ذهاباً وإياباً، رد توريس أن لاعبي “الميرينغي” اعتادوا على مثل هذه المواجهات أمام الأتلتي خلال السنوات الأخيرة، لذا لن يشعر بضغط أكبر أو أقل.

وأبرز توريس أن “أتلتيكو تحدوه آمال أكبر من تلك التي كانت لديه العام الماضي عندما خسر أمام الريال في نهائي التشامبيونز ليغ”.

وأضاف اللاعب الإسباني: “الفريق مستعد ولديه طموح وثقة.. نأمل أن ننهي الموسم بشكل أكبر مما حدث العام الماضي”، مؤكداً أن لاعبي أتلتيكو لا يخشون أحداً ويفكرون في أنفسهم.

ويرى توريس أن “نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي سيكون معقداً ولكن سيتحلى اللاعبون بالتركيز لأن كل دقيقة قد تحدث التغيير في هذا الدور الإقصائي”.

وأبرز مهاجم الأتلتي أن “كتيبة الريال الذين يدربهم الفرنسي زين الدين زيدان، لديها ثراء سواء في اللاعبين الكبار وحتى الشباب”. ( EFE )

عكس السير