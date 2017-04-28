لبنان : القبض على ستيني لبناني اعتدى جنسياً على طفلتين سوريتين

ألقت السلطات اللبنانية القبض على ستيني لبناني اعتدى جنسياً على طفلتين سوريتين.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أنه في “تاريخ 24/4/2017 ورد اتصال هاتفي الى غرفة عمليات سرية درك طرابلس، يفيد عن وجود قاصرتين داخل محل لبيع الزهور في جبل البداوي واحتمال تعرضهن للاغتصاب من قبل صاحب المحل”.

وأضاف البيان الذي نشر أمس الخميس: “على الفور توجهت دورية من فصيلة البداوي في وحدة الدرك الاقليمي الى المحلة، حيث كان باب المحل مقفلاً بالرغم من تجمهر بعض الأهالي أمامه، فطلب العناصر من صاحب المحل فتح الباب وتبين أنه يدعى ع. غ . ( مواليد عام 1952، لبناني)، وتبين أنه أقدم على تخبئة الفتاتين بين الازهار وتحت الكراتين والأكياس، وهن ك. ح ( مواليد عام 2007، سورية) و ز . أ ( مواليد عام 2008، سورية)”.

ونقلت المديرية عن الطفلتين قولهما “أنهما كانتا تتجولان قرب المحل، فطلب منهما صاحبه تنظيف المتخت وبعد دخولهما أقدم على اقفال الباب، ثم لحق بهما الى المتخت وهددهما بالقتل ومارس معهما أعمالاً منافية للحشمة”.

وختمت المديرية بالقول: “تم توقيف المشتبه به وتسليم القاصرتين لذويهما والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.

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