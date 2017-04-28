مصادر إعلامية كردية : قوات أمريكية تنتشر على الحدود ” بين روج آفا و تركيا ” ( فيديو + صور )

قال قائد بوحدات حماية الشعب الكردية، الجمعة، إن قوات أمريكية ستبدأ في مراقبة الوضع على الحدود التركية السورية بعد إطلاق نار عبر الحدود بين الوحدات والجيش التركي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال “شرفان كوباني” لرويترز بعد اجتماعه بمسؤولين من الجيش الأمريكي في بلدة الدرباسية القريبة من الحدود التركية إن المراقبة لم تبدأ بعد لكن القوات سترفع تقاريرها إلى قادة عسكريين أمريكيين كبار.

وتناقل ناشطون، من بينهم محمد حسن المراسل السابق لقناة روسيا اليوم، مقاطع مصورة تظهر ما قالوا إنها “القوات الاميركية على الحدود بين روج افا وتركيا”.

ونقل حسن عن “شرفان كوباني” قوله، إن “القوات الاميركية انتشرت بثلاث مجموعات : المجموعة الاولي ما بين الدرباسية وسري كانييه (راس العين) تتابع الوضع، ومجموعة تتابع التطورات بين سري كانييه وتل ابيض (كري سبي) والمجموعة الثالثة من كري سبي وحتى كوباني تتابع الوضع، والهدف من هذا الانتشار الاميركي هو ايقاف القصف التركي على المدنيين ووحدات حماية الشعب ومنعها .. وأوضح كوباني بإن معركة الرقة والطبقة مستمرة بكل زخمها”.

وختم بالقول إن هذه المجموعات يرافقها “طائرات أميركية للكشف”.

مصدر الصور و الفيديو : محمد حسن – فيسبوك

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