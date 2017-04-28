مقتل 3 عناصر من وحدات الحماية الكردية على يد الجيش التركي .. و الأولى تؤكد انقطاع المياه عن الحسكة نتيجة قصف الأخير

قتل ثلاثة عناصر من وحدات الحماية الكردية برصاص الجيش التركي الخميس، في اشتباك جديد عبر الحدود هو الثاني في يومين، على ما نقلت وكالة دوغان للانباء.

وأفادت الوكالة عن تعرض جنود أتراك متمركزين في أكشاكاليه في محافظة شانلي اورفه التركية المتاخمة لسوريا لقنابل هاون ثم لرصاص بنادق رشاشة وافدة من مناطق خاضعة لسيطرة “وحدات حماية الشعب”.

واضافت الوكالة ان القوات التركية ردت على النيران ما أدى الى اشتباك وجيز قتل فيه ثلاثة من عناصر المجموعة المسلحة الكردية.

وسبق ان اندلعت اشتباكات الاربعاء بين القوات التركية ومقاتلي “وحدات حماية الشعب” الكردية في نقطة حدودية أبعد غرباً.

ووقعت تلك الاشتباكات بعد يوم من قصف الطيران التركي موقعا للمقاتلين الاكراد قتل خلاله 28 شخصاً معظمهم مقاتلون واصيب 19 بجروح، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

ودعت وحدات حماية الشعب الكردية الاربعاء إلى فرض منطقة حظر طيران فوق شمال سوريا.

وقالت الخارجية الاميركية الثلاثاء انها “قلقة جداً” لتلك الغارات التركية التي نفذت “بدون تنسيق ملائم مع الولايات المتحدة او التحالف” الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

وفي موسكو، قالت الخارجية الروسية الاربعاء ان الغارات الجوية التي شنتها تركيا “غير مقبولة” داعية جميع الاطراف الى ضبط النفس.

وفي محافظة الحسكة (شمال شرق)، أعلن الاكراد عن “انقطاع مياه الشرب عن مدن الحسكة ورأس العين وتل تمر وأريافها نتيجة استهداف الجيش التركي لمحطة كهرباء مغذية لمحطة ضخ المياه” تعد المصدر الوحيد لمياه الشرب في المنطقة.

وأكد مصدر نظامي تعرض محطة الكهرباء للقصف التركي.

وقال مسؤول تقني في المحطة إن المياه قطعت عن نحو 250 بلدة وقرية، لافتاً إلى أنه يجري العمل لإعادة تغذية المحطة بالكهرباء خلال الساعات المقبلة. (AFP)

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