” نايكي ” تطلق إصدار جديد و خاص من ساعة ” أبل ووتش “

أعلنت شركة #نايكي عن إطلاق إصدار خاص جديد من ساعة #أبل_ووتش من الجيل الثاني، والتي تحمل الاسم Nike+، ولكن بتصميم جديد وبأعداد محدودة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن إصدار NikeLab الجديد يمتاز بتصميم بسيط للغاية، وهو عبارة عن سوار رياضي فاخر مع شعار NikeLab، الذي يتضمن اللونين الأسود واللون “لايت بون”، ويأتي جسم الساعة باللون الرمادي “سبيس” الشهير.

ومقارنة بساعة أبل ووتش التقليدية من الجيل الثاني تمتاز إصدارات نايكي بسوار فاخر مع واجهات خاصة للساعة، وأوامر حصرية للمساعد الرقمي “سيري”، بالإضافة إلى التطبيق “Nike+ Run Club”.

ويمكن لأصحاب الساعة الذكية أبل ووتش 2 استعمال هذا التطبيق، الذي يبدو أنه لم يحظى بانتشار واسع، مثل الإصدارات السابقة؛ نظرا لأن شركة نايكي ركزت بشدة على وظائف الاتصالات، وهو ما لم يلقى إقبالا كبيرا من المستخدمين.

ومن المقرر إطلاق الموديل الجديد من ساعة NikeLab على الموقع الإلكتروني لشركة نايكي Nike.com فقط، كما تتوفر موديلات الساعة الذكية Nike+ العادية في متجر أبل. ( DPA )

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