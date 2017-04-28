نقل النجم الأمريكي نيكولاس كيدج من بلغاريا إلى الولايات المتحدة للعلاج

أصيب الممثل الأمريكي، #نيكولاس_كيدج، أثناء تصويره فيلما في #بلغاريا، حيث وقع الحادث في سينما “بويانا” في #صوفيا.

ووفقا لوكالة تاس الروسية ، فقد كسرت ساق الممثل، جراء قيامه بإحدى الحركات خلال تصوير فيلم”211″ ، وقد تم نقل كيدج على الفور إلى مستشفى الأكاديمية الطبية العسكرية في العاصة البلغارية، وأوصى الأطباء بالقيام بعملية جراحية له.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد التشاور مع الطبيب الشخصي للممثل، تقرر نقله إلى الولايات المتحدة لتلقي المزيد من العلاج، حيث غادر كيدج بالفعل إلى لوس أنجلوس.

ويلعب نيكولاس كيدج في فيلم “211” دور شرطي خيّر يحاول الكشف عن عملية سطو مسلح على بنك.

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