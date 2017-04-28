يديعوت أحرنوت : وثيقة إسرائيلية من 5 نقاط لإزالة النفوذ الإيراني من سوريا

ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية في موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس اقترح خلال زيارته للولايات المتحدة أن تقوم إدارة الرئيس دونالد ترامب بصياغة وثيقة تفاهم من خمس نقاط بين الولايات المتحدة وإسرائيل لإزالة النفوذ الإيراني من سوريا.

وتتضمن المذكرة سلسلة من النقاط الرئيسية التي تهدف لتشديد الخناق حول ايران ووكلائها من اجل منع عدوانها فى المنطقة وخاصة من خلال منظمة حزب الله الإرهابية، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن من بين النقاط الواردة في مذكرة التفاهم، اعتراف أمريكي بالسيادة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان، وهي منطقة استولت عليها اسرائيل في حرب 1967.

وتتضمن المذكرة معارضة عامة للوجود العسكري الدائم لإيران في سوريا، و فرض عقوبات على طهران لحملها على وقف المساعدات العسكرية والمالية لحزب الله والمنظمات الإرهابية في المنطقة وتكثيف العقوبات المفروضة على حزب الله.

وبالإضافة إلى ذلك، أثارت مذكرة التفاهم فكرة العمل الأمريكي الإسرائيلي لمنع التمدد الإقليمي لإيران، من خلال العراق وسورية إلى لبنان، من أجل تهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية حيث أن مثل هذا التطور يمكن أن يؤدي إلى إنشاء جبهة شمالية، مما يجبر إسرائيل على حشد القوى ضد هجوم إيراني مفاجئ.

ونقلت الصحيفة عن كاتس قوله “إننا نعمل على بناء توافق امريكى فى الرأى لوقف إيران وتعزيز مبادرات التعاون الاقليمي”.(DPA)

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