” أبل ” تعتزم الانتقال لبطاريات تشحن لاسلكياً

أكد المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية أن #آبل قدمت طلب تسجيل اختراع جديد، يسمح بشحن الأجهزة الإلكترونية لاسلكيا ويحافظ على شحن البطارية.

ووفقا للمعلومات الواردة عن المكتب فإن “الاختراع الجديد سيوفر شحنا لاسلكيا دائما لبطاريات الأجهزة التي ستكون متصلة بشبكات الـ Wi-Fi، وفي نص الطلب التي قدمته الشركة ذكر أن منظومة الشحن اللاسلكية الجديدة، يمكن تركيبها على عدد من الاجهزة الذكية كالهواتف والأجهزة المحمولة، وحتى النظارات الذكية، المنظومة ستزود بهوائي متغير الوجهات”.

ويشير الطلب إلى أن المنظومة قادرة على شحن الأجهزة المتصلة بالشبكات الخلوية التي تتراوح تردداتها بين (700 إلى 2700 ميغاهرتز)، وبشبكات الـ Wi-Fi التي تتراوح تردداتها ما بين (2.4 إلى 5 غيغاهرتز) وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، دون ذكر أية تفاصيل تكنولوجية أخرى.

وتأتي تلك المعلومات عن آبل قبل أشهر من إعلان سنويتها العاشرة لإصدار أجهزة آيفون، حيث من المتوقع أن تفرج خلالها عن هاتف جديد بمواصفات مميزة، ومزود بخاصية الشحن اللاسلكي.

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