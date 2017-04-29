أداما تراوري يتفوق على ميسي و رونالدو و نيمار في المراوغات الناجحة

فرض الإسباني الشاب #أداما_تراوري لاعب نادي #برشلونة الإسباني سابقاً ونادي #ميدلسبره الإنكليزي حالياً نفسه نجماً مهارياً في الإمكانات الفنية، متفوقاً على كبار نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى، بمن فيهم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي وزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجما نادي برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

ووفقًا لأرقام نشرتها صحيفة ” ذا صن ” البريطانية، فإن أداما تراوري قد طبق بنجاح لـ 194 مراوغة مع فريقه في مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز، محققًا نسبة نجاح في تجاوز منافسيه بلغت 70% ليحصل تراوري على تقييم يبلغ 100 نقطة.

وتفوق خريج ” مدرسة لاماسيا ” على المايسترو البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنكليزي، الذي قام بـ 164 مراوغة، بنسبة نجاح بلغت 75% ، إذ حصل على تقييم يبلغ 99 نقطة، على الرغم من أنه أكثر خبرة من تراوري ، ويلعب لنادٍ أقوى ينافس على لقب الدوري المحلي، ولقب كأس الاتحاد بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، وفي الوقت نفسه أن المهاجم الإسباني الشاب ينافس مع فريقه على البقاء ضمن دوري الأضواء .

وتفوق تراوري أيضًا على البرازيلي نيمار الذي حل في المركز الرابع بـ 269 مراوغة، نصفها كانت فاشلة بعدما بلغت نسبة تجاوزه للمنافسين 53% فقط ، محققاً تقييماً بلغ 95 نقطة .

كما تفوق تراوري على زميله السابق الأرجنتيني ميسي، الذي حل في المركز السادس، بعدما قام بـ 176 مراوغة بنسبة نجاح بلغت 57% ، محققاً تقييماً بلغ 88 نقطة .

ايضاً تفوق الإسباني الشاب على المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز نجم نادي أرسنال الإنكليزي، الذي حل ثامناً بـ 140 مراوغة بنسبة نجاح بلغت 61% ، محققًا تقييمًا بلغ 86 نقطة.

ومن اللافت للنظر أن قائمة المراوغين العشرة الأوائل قد خلت من اسم البرتغالي رونالدو، الذي يعتبر ضعيفاً في استخدام تقنية ومهارة المراوغة، حيث يعتمد بشكل رئيسي على سرعته لتجاوز المنافسين أو التسديد قبل وصول المنافس إليه.

ويكشف هذا التفوق الذي حققه اداما تراوري استفادته من إعارته من نادي برشلونة لنادي ميدلسبره، بعدما بقي أسيراً لدكة الاحتياط خلال موسمي (2014-2015) و (2015-2016)، بعدما حصل على فرصة اللعب بشكل منتظم في الدوري الممتاز، إذ لا يستبعد أن يستعيده المدرب الجديد لـ”البارسا” خلال الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط وسط الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

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