أردوغان : نستطيع مع أمريكا تحويل الرقة لـ ” مقبرة لداعش “

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت، ان تركيا والولايات المتحدة يمكنهما اذا وحدتا قواهما، تحويل الرقة لـ “مقبرة” للجهاديين.
وقال اردوغان في كلمة ألقاها في اسطنبول ان “أميركا الهائلة، والتحالف وتركيا قادرون على توحيد قواهم وتحويل الرقة الى مقبرة لداعش”.
وأشار الرئيس التركي إلى أنه “لا يمكن أن يكون هناك تنظيم إرهابي جيد وأخر سيئ، وعندما سأجتمع مع السيد #ترامب سأشرح له ذلك”.
عكس السير
قيم الخبر
هل الزلمة يوم عن يوم عم يثبت انو مبعوص من وضع الشمال السوري وهمو الوحيد يدخل شمال سوريا والله اعلم شو المخطط يلي براسو ونسي الهم الاعظم للسوريين يلي عم يدعي الاخوة والتضامن معهم يلي نازل ليل نهار تهجير وقصف وووووو…….. كل واحد عم يغني موالو باسم التضامن مع الشعب السوري ان كانت امريكا او تركيا او كل واحد عم يدعي ادعاءت الوقوف
علاك
طرامب طلع خروق