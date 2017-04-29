أردوغان : نستطيع مع أمريكا تحويل الرقة لـ ” مقبرة لداعش “

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت، ان تركيا والولايات المتحدة يمكنهما اذا وحدتا قواهما، تحويل الرقة لـ “مقبرة” للجهاديين.

وقال اردوغان في كلمة ألقاها في اسطنبول ان “أميركا الهائلة، والتحالف وتركيا قادرون على توحيد قواهم وتحويل الرقة الى مقبرة لداعش”.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه “لا يمكن أن يكون هناك تنظيم إرهابي جيد وأخر سيئ، وعندما سأجتمع مع السيد #ترامب سأشرح له ذلك”.

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