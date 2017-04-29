ألمانيا : رجل إطفاء يتوجه لأداء مهامه بعد وقوع حادث ليجد أن الضحية زوجته

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن رجل إطفاء توجه لأداء مهامه بعد وقوع حادث سير في مدينة راتسهبورغ شمالي ألمانيا، ليجد أن الضحية زوجته.

مجلة فوكوس الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادث وقع بعد ظهر الأربعاء الماضي، حيث اصطدمت سيارة رجل سبعيني بسيارة امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً.

وعند استدعاء رجال الإطفاء والإسعاف، وجد أحد رجال الإطفاء زوجته تحت حطام سيارتها، ليتم نقلها إلى المشفى بالمروحية، حيث فارق الحياة بعد ساعات، متأثرة بإصابتها.

ونقل السبعيني الذي أصيب بجروح طفيفة إلى المشفى أيضاً، فيما قدرت الخسائر جراء الحادث بنحو 17 ألف يورو.

عكس السير