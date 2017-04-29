ألمانيا : صحف تنشر تفاصيل جريمة قتل شابة ألمانية و شاب سوري على يد شاب سوري آخر

نشرت وسائل إعلام ألمانية تفاصيل حادثة قتل شابة ألمانية وشاب سوري على يد شاب (طالب) سوري آخر.

صحيفة إيبوك تايمز وبيلد الألمانيتين قالتا، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطالب السوري ملهم د. (25 عاماً – جامعة هانوفر) كان قد ارتكب جريمة قتل الشابة الألمانية ميليسا (27 عاماً) عن طريق طعنها 18 مرة في جسدها.

وبحسب محامي ملهم، فإن الأخير “مريض نفسياً و كان لديه إحساس منذ عدة أشهر بأنه مراقب وملاحق، لذلك كان دائماً يحمل معه سكيناً”.

ملهم الذي ولد في دمشق ووصل إلى ألمانيا في 2014، بدأ دراسته في جامعة هانوفر عام 2015، في فرع هندسة الكهرباء، وكانت لديه فرص كبيرة لبدء حياة ناجحة في ألمانيا، لكنه انقطع عن الدراسة بعد 3 فصول.

وفي منتصف شهر نيسان الحالي كان ملهم جالساً في “ترام المدينة”، عندما صعت ميليسا، ليقوم بعد ذلك باللحاق بها (بعد خروجها)، ويقتلها على بعد 150 متراً من منزلها.

ونقل عن أحد القاطنين في الجوار قوله: “عندما سمعت صوت صراخ امرأة اعتقدت في بادئ الأمر أنه قادم من التلفاز لأنه كان يبث فيلماً بوليسياً، لكن بعد تخفيضي للصوت، وخروجي للشارع مع زوجتي، شاهدت امرأة تنزف .. حاولت التكلم معها .. نظرت إلي وأرادت أن تقول شيئاً لكنها لم تستطع”.

ولم يكتف ملهم بجريمته تلك، بل دخل بعد ذلك بجدال حاد مع صديق مقرب منه (يحيى أ – سوري 23 عاماً)، وانتهى بطعنه بالسكين، الأمر الذي أدى إلى وفاته في المشفى لاحقاً.

وتمكنت الشرطة من اعتقال ملهم بعد فراره، وعبر المسؤول في الشرطة “فولكر كلوفه، عن ارتياحه لحل القضية بسرعة، والكشف عن تفاصيلها واعتقال الجاني.

ولم يصدر بعد الحكم النهائي بحق القاتل.

عكس السير