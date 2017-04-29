ألمانيا : ميركل تأمل في استئناف مفاوضات تحرير التجارة مع الولايات المتحدة

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن أملها في استئناف المفاوضات بشأن تحرير التجارة عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة.

وقالت ميركل في تصريحات لصحف “شبكة ألمانيا التحريرية” الصادرة السبت: “الرئيس الأمريكي يطالب بشروط عادلة من منظور بلاده، وإننا نكترث بالطبع بالمصالح الألمانية والأوروبية”.

وذكرت ميركل أنها طورت بوجه عام مع الرئيس دونالد ترامب “علاقة عمل جيدة لا تخلو بالطبع من وجهات نظر مختلفة”، وقالت: “إننا بحاجة إلى مشاركة قوية من الولايات المتحدة، إذا كانت الأطراف المعنية تريد حل النزاعات السارية في العالم، وإذا كنا نريد مساعدة المواطنين”.

يذكر أن ترامب وجه انتقادات حادة لميركل خلال حملته الانتخابية بسبب سياستها تجاه اللاجئين، إلا أن تصريحاته عن المستشارة صارت أكثر إيجابية حالياً.

وينظر ترامب بتشكك تجاه اتفاقية تحرير التجارة عبر الأطلسي، لأنه يرى أن بلاده ستتضرر منها كثيراً. وكان من أول الإجراءات التي اتخذها ترامب عقب توليه مهام منصبه، هو انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي.

كما شكك ترامب من قبل في جدوى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا” السارية منذ 22 عاماً، إلا أنه أعلن الخميس أن واشنطن لن تتحرك فورا للانسحاب من الاتفاقية، بل تفضل إعادة التفاوض عليها. (ANADOLU)

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