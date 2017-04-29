أمين عام الناتو : تركيا مفتاح أمن أوروبا و الحلف سيكون ضعيفاً بدونها

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، ينس ستولتنبرغ، على أهمية تركيا بالنسبة للحلف، قائلا: “الحلف سيكون بلا شك ضعيفا بدون تركيا”.

وفي تصريح لصحيفة “فيلت أم سونتاغ” الألمانية، قال ستولتنبرغ إن تركيا تساهم بدور كبير للحلف في كوسوفو وأفغانستان ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقال إن “الحلف سيكون بلا شك ضعيفا بدون تركيا التي تعد مفتاح أمن أوروبا”.

وأشاد بالدور الكبير لأنقرة في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، بالنظر إلى قدراتها العسكرية وموقعها الجغرافي القريب من سوريا والعراق اللتين تشهدان أزمات.

ووجه نداء لدول غربية تنتقد سياسة تركيا قائلا: “أشجع الحلفاء على إظهار الاحترام المتبادل، والتقارب بشكل متّزن، والتزام الهدوء”. (ANADOLU)

عكس السير