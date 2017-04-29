إيطاليا تساعد ألمانيا في تفكيك خلية إرهابية من 11 شخصاً في برلين

أكدت إيطاليا أنّها ساعدت ألمانيا في تفكيك خلية إرهابية مكونة من 11 عشر شخصا في برلين من بينهم من كانوا على صلة بأنيس العمري منفذ هجوم ضد سوق لعيد الميلاد بالعاصمة الألمانية.

الشرطة الإيطالية كشفت الجمعة عن تفاصيل متعلقة بالخلية الإرهابية التي أوقفت عضوين منها وهما الكونغولي لوتومبا نكانغا والمغربي سفيان عمري.

أنطونيو بوتشيلي، رئيس قسم العمليات الخاصة المباحث العامة، في الشرطةالإيطالية بمدينة برينديزي قلل:“هناك سلسلة من الرسائل تبادلوها فى غرف الدردشة ، والتي تبين أن الغرض منها كان للقتال في سوريا، وحتى مع أقصى قدر من التضحية الشخصية أي انه من المحتمل أنّهم كانوا مستعدين لتفجير أنفسهم.”

وأكدت وزراة الداخلية الإيطالية في السياق عينه طرد شخصين أجنبيين، مصري وتونسي، بتهمة التعاطف مع الإرهاب ليرتفع العدد إلى 38 شخصا تم ترحيلهم من إيطاليا منذ بداية السنة الحالية لذات السبب.

يذكر أنّ هجوم برلين الإرهابي الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد خلّف 12 قتيلا وعشرات الجرحى. (euronews)

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