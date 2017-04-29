إيفانكا ترامب تزور نصب ” الهولوكوست ” في ألمانيا

في أول زيارة خارجية رسمية لإيفانكا ترامب بصفتها “الابنة الأولى” في الولايات المتحدة ومستشارة الرئيس، زارت إيفانكا نصب الهولوكست في برلين.

وكانت إيفانكا ترامب قد اعتنقت الديانة اليهودية بعد زواجها عام 2009 من جارد كوشنر رجل الأعمال اليهودي.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له أمام الجمعية العامة للمؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك في ذكرى المحرقة اليهودية، كان قد دعا إلى ضرورة هزيمة معاداة السامية ووصف “المحرقة” اليهودية بأنها “أحلك فصل في تاريخ البشرية”.

وقال: “لا يمكن للعقل فهم الألم والرعب والخسارة. قتلت إبادة النازي الجماعية ستة ملايين يهودي هم ثلثا اليهود في أوروبا قتلهم شر لا يمكن أن تصفه الكلمات”. (RT)

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