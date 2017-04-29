الأرجنتين اختارت سامباولي مدرباً و ستفاوض إشبيلية على انتقاله

أعلن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا اختيار #خورخي_سامباولي مدربا لمنتخبه الأول، لكن عليه مفاوضة ناديه الحالي #اشبيلية الاسباني قبل تحويل هذا الخيار الى واقع.

وقال تابيا الخميس لشبكة “اي اس بي ان” الرياضية، “سنفاوض على رحيل سامباولي عن اشبيلية، لانه المدرب الذي اختاره الاتحاد في منصب مدرب منتخب الارجنتين”.

وتابع: “يمكنني التأكيد ان سامباولي هو مرشحنا الوحيد”.

وتأمل الأرجنتين منذ أسابيع في تولي سامباولي المهمة خلفا لادغاردو باوتسا المقال، لكن نظرا لارتباطه بالفريق الاندلسي، درس الاتحاد خيارات أخرى مثل دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الاسباني.

وفي حال اتمام انتقاله، سيشغل سامباولي (57 عاما) الذي قاد تشيلي لاحراز لقب كوبا أميركا 2015 على حساب الارجنتين، بدلا من باوتسا المقال في 10 نيسان/ابريل الجاري لسوء النتائج في تصفيات مونديال 2018 في روسيا، على رغم تواجد لاعبين مميزين في صفوفه على غرار ليونيل ميسي وسيرخيو أغويرو وأنخل دي ماريا وغونزالو هيغواين.

وكان سامباولي أعلن مؤخرا أنه يحلم بتدريب ميسي، كما إن إسمه تردد لتدريب برشلونة خلفا للاسباني ويس انريكي الذي سيترك الفريق في نهاية هذا الموسم.

وخلال مسيرته التدريبية التي امتدت 15 عاما مع الأندية في البيرو والاكوادور وتشيلي وأخيرا في أوروبا، كان أفضل إنجاز لسامباولي قيادة تشيلي للقب كوبا أميركا للمرة الاولى في تاريخها عام 2015.

ويعتمد سامباولي، تلميذ الرمز مارسيلو بييلسا، على الاسلوب الهجومي الذي يتناقض مع أسلوب اللعب المتواضع الذي ظهر به المنتخب الارجنتيني منذ تعاقده مع باوتسا.

وتحتل الارجنتين راهنا المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية، غير المؤهل مباشرة الى نهائيات روسيا 2018، اذ يتعين عليها خوض ملحق مع بطل أوقيانا لحجز مكانها. ( AFP )

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